اعثر على هذه السيارة.. واربح 100 مليون دولار

في مارس الماضي، وخلال معرض جنيف للسيارات ظهرت أغلى سيارة في التاريخ، عندما قدر سعر سيارة بوغاتي "السوداء" بحوالي 12 مليون دولار.



وفي أغسطس، وخلال معرض السيارات الفاخرة الأول في العالم "بيبل بيتش كونكورس ديليغانس"، في مونتيري بولاية كاليفورنيا، عرضت سيارة بوغاتي السوداء "لو فواتور نوار" في المعرض، وبيعت بسعر يقترب من 19 مليون دولار، وتحديدا 18.68 مليون دولار.



وهذه السيارة الفاخرة والباهظة السعر صنعت استنادا إلى تصميم كلاسيكي قديم من سيارات بوغاتي هو طراز "أس سي 57 أتلانتيك"، الذي صممه أول مرة جان بوغاتي، الابن الأكبر لمؤسس الشركة إيتوري بوغاتي، عام 1934.



وهذا التصميم الكلاسيكي لسيارة بوغاتي السوداء لم يصنع منه إلا 4 سيارات فقط بين عامي 1936 و1938، ما زالت 3 منها موجودة حتى الآن، في حين فقدت السيارة الرابعة في الحرب العالمية الثانية أو تحديدا قبل نحو 80 عاما، ومازال البحث عنها جاريا حتى الآن.



مع العلم أن سيارة من الطراز نفسه صنعت عام 1936 بيعت في المزاد العلني بحوالي 40 مليون دولار، ويرجح أن يكون السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعرها إلى كونها أنيقة وفاخمة ونادرة.



وهي سيارة كوبيه ببابين وذات شكل بيضاوي يمتد ليصل إلى الأرض تقريبا عند نهايتها.



وصنعت السيارة الأولى خصيصا لصالح المصرفي البريطاني فيكتور روتشيلد، وكانت ذات لون أزرق يميل إلى الرمادي.



سكاي نيوز