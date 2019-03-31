اعتماد معايير جديدة للتسجيل في فئتي كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم الذي انعقد منذ 3 أيام معايير جديدة تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتراعي التضخم الكبير الحاصل في قيمة العملة المحلية.



وفيما يتعلق بالمعايير المعتمدة للتسجيل في فئة كبار المكلفين، فقد تم الاتفاق على أن كل مكلف بضريبة الأرباح الحقيقية يتم قيده في فئة الكبار في حال بلغ رقم عمله المصرح به 500 مليون ليرة بدلاً من 70 مليون ليرة أو ربح مُصرح به 50 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة بموجب بيانه الضريبي لكلتا الحالتين، أما المكلف بضريبة الدخل المقطوع فيمكن تسجيله في فئة الكبار في حال بلغ رقم عمله السنوي القطعي 500 مليون ليرة بعد أن كان 70 مليون ليرة، أو ربح 50 مليون ليرة بموجب القرار القطعي عوضاً عن 5 ملايين ليرة بموجب المعايير النافذة حالياً، وذلك باستثناء المهن العلمية.



ويُشترط في التسجيل في فئة الكبار أن يكون المكلفون من أصحاب مجموعة مهن، وهي المصارف وشركات التأمين وإعادة التامين، وكذلك الشركات المساهمة /عامة أو خاصة/ مهما كان نشاطها، مضافاً إليها الجامعات الخاصة التي لم تكن مشمولة بالمعايير النافذة حالياً، وبموجب ما تم الاتفاق عليه، يتم حذف تسجيل المكلفين من فئة الكبار حين فقدان أحد الشروط التي تم التسجيل على أساسها مدة /3/ سنوات متتالية بدءاً من تاريخ السنة التي تلي صدور القرار، وكل مُكلف من مكلفي الدخل المقطوع، تم حذف تسجيله بسبب فقدان أحد شروط التسجيل التي سُجل على أساسها لمدة /3/ سنوات مُتتالية بدءاً من تاريخ السنة التي تلي صدور القرار، يُنقل من فئة الكبار إلى المتوسطين أو إلى مكلفي الأرباح الحقيقية في قسم الدخل حسب الحال.



أما معايير التسجيل في فئة متوسطي المكلفين والتي تم الاتفاق عليها أيضاً، فإنها تشمل كل مُكلف بضريبة الأرباح الحقيقية في حال بلغ رقم عمله المصرح به 200 مليون ليرة بدلاً من 20 مليون ليرة أو الربح المُصرح به 20 مليون ليرة بدلاً من مليوني ليرة بموجب بيانه الضريبي لكلتا الحالتين، أما المكلف بضريبة الدخل المقطوع فيمكن تسجيله في فئة متوسطي المُكلفين، في حال بلغ رقم عمله السنوي القطعي 200 مليون ليرة بعد أن كان 20 مليون ليرة، أو ربح 20 مليون ليرة بموجب القرار القطعي عوضاً عن مليوني ليرة بموجب المعايير النافذة حالياً، وذلك باستثناء المهن العلمية، وتُضاف إليها المشافي الخاصة باستثناء من تنطبق عليهم معايير كبار المُكلفين، أما بالنسبة لحالات حذف المكلفين من فئة المتوسطين، فتكون حين فقدان أحد شروط التسجيل التي تم تسجيله على أساسها مدة /3/ سنوات متتالية بدءاً من تاريخ السنة التي تلي صدور القرار، وكل مُكلف من مكلفي الدخل المقطوع، تم حذف تسجيله بسبب فقدان أحد شروط التسجيل التي تم التسجيل على أساسها مدة /3/ سنوات مُتتالية بدءاً من تاريخ السنة التي تلي صدور القرار، يُنقل من فئة المتوسطين إلى مكلفي الأرباح الحقيقية في قسم الدخل حسب الحال.



تشرين