اضطراب ثنائي القطب هو حالة مرضية يتمثل في حدوث تغيرات حادة فى المزاج والطاقة والتفكير والتصرفات ما بين أعلى درجات الهوس .. وأشد درجات الاكتئاب .. ولهذا المرض أعراض وأنواع كثيرة



يتقلب مزاج كل منا ما بين الفرح و الكآبة بصفة مستمرة و لكن تلك التغيرات تكون فى غاية الحدة فى حالة اضطراب ثنائي القطب ، حيث أن أعراض المرض قد تؤثر على عملك و مستواك الدراسى ، و قد تهدد بعض علاقاتك الاجتماعية ، و حياتك اليومية



و رغم أن المرض قابل للعلاج إلا أن الكثير من الناس لا يدركون أعراض المرض وتبعا لذلك تتدهور حالتهم لأنهم لا يخضعون للعلاج،لذا من المهم معرفة أعراض المرض فإدراك المشكلة يعد أول خطوة فى حلها



ما هو اضطراب ثنائي القطب ؟



تتمثل تلك الحالة المرضية فى تغيرات حادة فى المزاج ، و الطاقة، و التفكير، و التصرفات ما بين أعلى درجات الهوس، و أشد درجات الاكتئاب و تلك الدائرة تستمر لمدة أيام، أسابيع، أو شهور أحيانا و هذه التغيرات المزاجية قد تكون حادة لدرجة تعيق القدرة على العمل و الإنتاج

أثناء فترات الهوس تكون تصرفات المريض اندفاعية و يكون شديد النشاط لدرجة أنه قد يكتفى بنوم ساعتين فقط باليوم بينما أثناء فترات الاكتئاب يكون نفس الشخص فى حالة شديدة من الكسل و انعدام الطاقة لدرجة صعوبة مفارقة السرير أحيانا



أعراض اضطراب ثنائي القطب

تختلف أعراض اضطراب ثنائى القطب كثيرا من مريض لآخر فى النمط ، و الحدة ، والتكرارية ،فالبعض يميل أكثر إلى الهوس ، أو الاكتئاب ، و البعض الآخر يبدل بين نوبات الهوس و الاكتئاب بالتساوى

هناك 4 أنواع من النوبات المزاجية لاضطراب ثنائي القطب و كل منها له مجموعة من الأعراض المميزة لتلك النوبة

1) نوبة الهوس

فى تلك الفترة يزداد النشاط و الابداع و السعادة المفرطة فالأشخاص الذين يمرون بتلك النوبة يتحدثون بسرعة كبيرة و ينامون فترة قصيرة جدا و يكونون شديدى الحيوية ، كما أنهم أحيانا يتملكهم الإحساس بالسيطرة و العظمة



و رغم أن تلك النوبة الهوسية قد تبدو جيدة إلا أنها أحيانا تخرج عن السيطرة ، فغالباً ما يتصرف الأشخاص بتهور شديد فى هذه النوبة فيرهنون ممتلكاتهم مثلا أو يدخلون فى علاقات جنسية غير سليمة أو يعقدون صفقات خاسرة ، كما أنهم يصبحون أكثر عصبية و عدوانية أيضا فيدخلون مشاجرات و يهاجمون من يختلف معهم و بعضهم أحيانا قد يتوهم أشياء أو يسمع أصواتا ليست موجودة





2)نوبة ما قبل الهوس





و تكون أعراضها أقل حدة من الهوس حيث إن المريض يشعر بالسعادة المفرطة والحيوية و لكن يمكنه مواصلة حياته و لا يتعرض أبدا إلى تهيؤات و لكن تلك النوبة أيضا قد ينتج عنها قرارات خاطئة قد تؤثر على العلاقات الاجتماعية أو العمل أو السمعة إضافة إلى أن تلك النوبة قد تتطور إلى نوبة هوس أو يتبعها نوبة اكتئاب شديد



3) نوبة الاكتئاب



يشعرالمريض بتلك الفترة باليأس ،و الحزن ،و القلق ،و فقدان الطاقة كما أنه يميل إلى الكسل و البطء فى الكلام و الحركة و الإحساس بالذنب إضافة إلى النوم بكثرة ، و اكتساب الوزن ،و قلة التركيز ومن أخطر الأعراض أن تتملكه الأفكار الانتحارية



4) خليط من النوبات المختلفة



أحيانا ينتاب المريض خليط من تلك النوبات يجمع ما بين الأكتئاب ،و القلق ،و التشتت ، و الأفكار المتضاربة ،و الأرق فهو خليط من الطاقة العالية ، و المزاج السىء ، و يظهر خصيصا فى الأشخاص الأكثر عرضة للانتحار.





