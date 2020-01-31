اسعار السيارات المجمعة محلياً

أشار معاون وزير التجارة جمال شعيب إلى متابعة الدوريات لرقابتها على الأسواق، والتركيز حالياً على إعلان الأسعار وضبط الجودة بعد أن تسبّب ارتفاع الأسعار بمخالفات جودة كثيرة، كإعادة تصنيع المربيات ورب البندورة وتهريب الدقيق واستخدام الخبز كأعلاف للحيوانات، مبيّناً أنه ضبط 8 أطنان من الخبز المبيع كأعلاف خلال الأسبوع الماضي.



وكشف شعيب عن تحضير نظام جديد للإلزام بتداول الفواتير وتطبيق الفوترة بين الوسطاء ليعمّم على الجميع ويشكّل قفزة نوعية في ضبط الأسعار والأسواق، فكانت البداية عبر حملة إعلان الأسعار ليليها لاحقاً ضبط الفوترة من المنتج والمستورد وصولاً إلى بائع المفرق، مشيراً إلى إغلاق 15 مكتب سيارات في دمشق لعدم إعلانها عن الأسعار، في الوقت الذي تحضّر به الوزارة لاعتماد قائمة تكاليف للسيارات المصنّعة بحيث تطرح صكوكاً تسعيرية تلزم الجميع.





البعث