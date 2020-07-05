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اسطوانات غاز لذوي الشهداء والجرحى بدون بطاقة إلكترونية

وزّعت محافظة اللاذقية بالتعاون مع فرع شركة سادكوب 10375 اسطوانة غاز منزلية من خارج البطاقة الالكترونية لذوي الشهداء والجرحى من عسكريين ومدنيين وقوات رديفة في جميع مناطق المحافظة.

وذكر مدير فرع محروقات سنان بدور أنه، وبالتعاون مع المحافظة عبر الوحدات الإدارية ومخاتير الأحياء بالمدن، تم إيصال أسطوانات الغاز إلى مستحقيها بالسرعة الممكنة وفي مناطق اقامتهم.

ولفت بدور إلى أن أسطوانات الغاز توزعت بين مدينة اللاذقية 2324 أسطوانة و مدينة جبلة وريفها 4224 أسطوانة ومدينة القرداحة وريفها 1649 ومدينة الحفة وريفها 1062 اسطوانة ومنطقة اللاذقية 1208، مؤكداً أن العمل مستمر ليشمل التوزيع جميع ذوي الشهداء والجرحى.

 


البعث