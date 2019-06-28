"اسرائيل" تتهم روسيا بتعطيل نظام GPS نتيجة الحرب الالكترونية المستخدمة في سورية

أعلن السفير الروسي لدى الكيان "الاسرائيلي" أناطولي فيكتوروف، الجمعة، أن التقارير عن تورط روسيا المحتمل في تعطيل نظام GPS فوق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب غير صحيحة.



عشية ذلك، أعلنوا في "إسرائيل" أنهم لاحظوا على مدى ثلاثة أسابيع تكرار تعطّل نظام الملاحة GPS. وكتبت صحيفة هاآرتس أن العديد من الطيارين "الإسرائيليين" أبلغوا عن فقدان إشارة الأقمار الصناعية أثناء الرحلة وحدثت الأعطال فقط خلال النهار.



ويعتقد جيش العدو بأن مسؤولية التعطيل تقع على عاتق روسيا. فكما افترضت إذاعة جيش الاحتلال، المشكلة ناجمة عن الحرب الإلكترونية التي تستخدمها القوات الروسية في سورية أو البحر الأبيض المتوسط. والآن، تتشاور إسرائيل مع ممثلين أمريكيين في إحدى دول أوروبا.



المصدر : RT