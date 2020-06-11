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استمرار رش المبيدات الحشرية بعدد من مناطق دمشق

تستمر محافظة دمشق بأعمال رش المبيدات الحشرية في عدد من مناطق المدينة وضفاف الأنهار والسواقي حيث شملت دف الشوك ومساكن برزة ومشروع دمر ومنطقة الجمارك بالبرامكة والمزة 86 طريق المدرسة.

وقام قسم رش المبيدات في مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة خلال اليومين الماضيين بأعمال الرش بنوعيه الرذاذي والضبابي في المناطق المذكورة أعلاه إضافة إلى مناطق كفرسوسة والقدم وركن الدين والروضة وحارات باب توما باتجاه العمارة وفق مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور شادي خلوف. 

وبين خلوف أن عمليات الرش تتم ضمن البرنامج المحدد لمكافحة الحشرات التي تنتشر في هذا الوقت من العام مشيراً إلى أن أعمال الرش مستمرة بشكل يومي حفاظاً على السلامة والصحة العامة.

ودعا خلوف المواطنين إلى الاتصال على الرقم 2239244 في حال وجود شكوى بشأن انتشار الحشرات بأي منطقة لمتابعتها والقيام بالإجراءات اللازمة لمكافحتها.