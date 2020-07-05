استلام الأقماح من المنطقة الشرقية والجزيرة في مراكز شراء المحافظة

بيّن مدير فرع حمص للمؤسسة “السورية للحبوب”، نضال قوجة أنه يتم استلام الأقماح من المناطق غير الآمنة من المنطقة الشرقيةو الجزيرة في مراكز شراء المحافظة، ويتم دفع أجور النقل للموردين إضافة إلى سعر قيمة الأقماح المستلمة.



وعلى هامش جولة لمحافظ حمص، بسام بارسيك، صباح اليوم في صوامع حبوب تلكلخ بريف حمص الغربي وإلى مشروع إعادة تأهيل بئرالمياه رقم 5 واستبدال خطوط الإسالة في المدينة ومركز خدمة المواطن فيها، أكد قوجة الاستمرار باستلام الأقماح من المزارعين والموردينعبر مراكز الشراء الأربعة بالمحافظة.



وأشار قوجة إلى أنه من المتوقع أن تصل الكميات المستلمة من الأقماح خلال هذا العام إلى بين 50 إلى 74 ألف طن، منوهاً بأنه بعد رفعسعر القمح وزيادة نسبة الشوائب من 16% إلى 20% زادت نسبة تسليم الأقماح وخفت نسبة الرفض.



بدوره بين مهندس جهاز الإشراف على مشروع تأهيل البئر رقم 5 واستبدال خطوط الإسالة في مدينة تلكلخ نبيل الحسن أن المدةالعقدية للمشروع شهرين ونصف الشهر، ويتضمن إعادة تأهيل محطة الضخ للبئر 5 واستبدال خطوط الإسالة من الخزانات الرئيسية فيالوحدة الاقتصادية إلى منطقة السرايا وصولاً إلى السوق، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيعمل على تحسين الإرواء بالمدينة وتخفيف نسبة الهدربالشبكة.





الوطن