استقرار أسعار الذهب

استقر الذهب من دون تغير اليوم مع انتظار المستثمرين دلائل بشأن موقف البنك المركزي الامريكي إزاء التيسير النقدي، بينما أدى انخفاض أسعار النفط الخام لتقليص الطلب على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً.



ووفق “رويترز” استقر الذهب في التعاملات الفورية عند 62ر1502 دولار للأوقية “الأونصة”، فيما نزل الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 2ر0 بالمئة إلى 40ر1510 دولارات للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزل البلاتين 2ر0 بالمئة إلى 08ر941 دولاراً للأوقية، بينما تراجعت الفضة 4ر0 بالمئة إلى 94ر17 دولاراً للأوقية، وفقد البلاديوم 3ر0 بالمئة ليهبط إلى 74ر1593 دولاراً متجها لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.