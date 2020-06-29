استغني عن الأدوية المسكنة بهذه المشروبات الطبيعية

5 مشروبات طبيعية تحل محل المسكنات وتساعدك في التخلص من الألم أيا كان موقعه في الجسم كذلك تحتوي على مكونات لها خصائص المواد التي تتكون منها أقراص المسكنات وهي:



1- الشمر ويحتوي على مركبات نباتية باسطة للعضلات ومضادة للتقلصات تساعد على تسكين آلام الحيض.



2- الليمون باللافندر، حيث يساهم عصير الليمون باللافندر في التخلص من الصداع الناتج عن الإرهاق وقلة النوم.



3- الزعتر والمريمية، ويمكن عمل مشروب الزعتر والمريمية وتناوله للتخلص من الالتهاب و علاج احتقان الأنف المصاحب لنزلات البرد.



4- الزنجبيل والليمون التي تساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات، بينما يساهم الليمون في علاج الصداع.



5- الأناناس، فإذا كنت تعاني من تشجنات البطن الناتجة عن عسر الهضم فإن عصير الأناناس يساهم في علاجها، كما أنه له دور فعال في تسكين آلام المفاصل.

سبوتنيك