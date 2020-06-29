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استعادة مسروقات بقيمة 5 ملايين ليرة سورية في ريف دمشق

ادعى صاحب ورشة نجارة إلى مركز شرطة خان الشيح في ريف دمشق بتعرض ورشته للسرقة من قبل شخص مجهول سرق منها معدات تقدر قيمتها بخمسة ملايين ليرة سورية. 

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن مركز شرطة خان الشيح من معرفة الفاعل حيث تم الاشتباه بأحد العمال السابقين لدى صاحب الورشة، وتبين أنه مكان إقامته لا يبعد كثيراً عن مكان الورشة وبعد تحري منزله أصولاً عُثر فيه على المسروقات المذكورة، فتم إلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعى ( ص . م )، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة المعدات من تلك الورشة.

تم استرداد جميع المسروقات وسلمت إلى صاحبها أصولاً ، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص . 

 


وزارة الداخلية السورية