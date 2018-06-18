استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الصحة اشرف القدرة قوله: إن “الشاب صبري أحمد أبو خضر البالغ من العمر 24 عاما استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة حيث تم نقله لمشفى الشفاء في المدينة”.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين في قطاع غزة حيث أطلقت النار صوب عدد من الشبان وصلوا إلى القرب من مخيم العودة شرق مدينة غزة في اطار المسيرات المستمرة التي يشهدها القطاع دون الابلاغ عن وقوع إصابات.

إلى ذلك اندلع أكثر من حريق قرب موقع كيسوفيم العسكري جنوب قطاع غزة بفعل الطائرات والبالونات الحرارية التي أطلقها الشبان الفلسطينيون صوب الأراضي المحتلة.

وتأتي هذه التطورات بعد ان قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق ومواقع فى مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال اليوم رئيس قسم الحراسة بالمسجد الأقصى المبارك عبد الله أبو طالب.

وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية.. ان “قوات الاحتلال اقتادت ابو طالب إلى مركز شرطة باب السلسلة” مشيرا إلى أن هذا الاعتقال جاء بعد أن اقتحم مستوطنون المسجد من باب الرحمة وقاموا بجولات استفزازية في باحاته.

وكانت قوات الاحتلال قامت أمس بتخريب تلة باب الرحمة وهي الجهة الشرقية للمسجد الأقصى واقتلعت أشجار الزيتون.

وأطلق مئات المصلين أواخر شهر رمضان حملة لإعمار منطقة باب الرحمة وتحسينها وتجميلها.