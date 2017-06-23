استشهاد شخصين وإصابة 9 آخرين في حي الكاشف بدرعا

جددت المجموعات الإرهابية المسلحة خرقها لمذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر استهدافها بعد ظهر اليوم بعشرات القذائف الصاروخية حي الكاشف في مدينة درعا ما تسبب بوقوع إصابات بين المواطنين واضرار مادية في المنازل.



وقصفت المجموعات الإرهابية المسلحة بأكثر من 30 قذيفة صاروخية حي الكاشف في مدينة درعا ما تسبب باستشهاد شخصين أحدهما امرأة وإصابة 9 آخرين بينهم طفلتان بجروح خطيرة تم نقلهما إلى مركز العيادات الشاملة وتقديم العلاج لهما.



وكانت الحصيلة السابقة لضحايا الاعتداءات تشير إلى إصابة امرأة وطفلتها.

وتسبب الاعتداء بنشوب 6 حرائق في حارة الكور على أطراف حي الكاشف حيث يعمل عناصر الجيش بالتعاون مع الدفاع المدني على إخماد الحرائق ومنع انتقالها إلى منازل أخرى.



واستشهد أمس 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح نتيجة اطلاق المجموعات الإرهابية المسلحة عشرات القذائف الصاروخية على منطقة الضاحية ومشفى الشرق الخاص بحي الكاشف.



ومنذ توقيعها في الرابع من الشهر الماضي انتهكت المجموعات الإرهابية المسلحة مرات عديدة مذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على التجمعات السكنية والبنى التحتية فى درعا وريفى دمشق وحمص.



وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم إذا جرى خرق من المجموعات الإرهابية المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها والتزامها بنظام وقف الاعمال القتالية الموقع في الـ 30 من كانون الأول الماضي.

سانا