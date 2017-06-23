لافروف: الدعم الدولي لفكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية يسهم في تركيز الجهود لمكافحة الإرهاب
إقالة إمام جامع الرازي ياسر الخطيب
نصرالله: في أي حرب مقبلة مع إسرائيل قد تفتح الأجواء لمئات آلاف المقاتلين في المنطقة
لائحة مطالب الدول المقاطعَة: قطع العلاقات مع إيران وإغلاق "الجزيرة" والقاعدة التركية
اسبانيا: اعتقال دنماركي متورط بتمويل الإرهابيين في سورية
الجيش اللبناني يوقف عددا من الإرهابيين في عرسال
درع صاروخية لحماية كامل الأراضي الروسية بحلول عام 2025
مقتل 12 شخصا جراء تفجير إرهابي وسط جمع من المدنيين في الموصل
معارك درعا تنتظر اتفاقاً «روسياً ــ أردنياً»: تفاهم «مبدئي» على أمن مناطق «تخفيف التصعيد»
وثيقة جديدة تكشف تورط مشيخة قطر بإرسال إرهابيين إلى سورية
اتفاق لتسوية أوضاع المسلحين بريف درعا الشمالي وفتح معبر نصيب مع الأردن
عدد من أعضاء مجلس الشعب يطالبون بإعادة دراسة مهام بعض لجانه واختصار عددها
جدل العروبة لن ينتهي
صالح: عمل لجنة الأمن الوطني لم يتطور خلال الحرب … بعد الخلاف.. التصويت يحسم أمر اللجان في مجلس الشعب
تعاون إسرائيلي أردني لمواجهة النفوذ الإيراني

استشهاد شخصين وإصابة 9 آخرين في حي الكاشف بدرعا

جددت المجموعات الإرهابية المسلحة خرقها لمذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر استهدافها بعد ظهر اليوم بعشرات القذائف الصاروخية حي الكاشف في مدينة درعا ما تسبب بوقوع إصابات بين المواطنين واضرار مادية في المنازل.

وقصفت المجموعات الإرهابية المسلحة بأكثر من 30 قذيفة صاروخية حي الكاشف في مدينة درعا ما تسبب باستشهاد شخصين أحدهما امرأة وإصابة 9 آخرين بينهم طفلتان بجروح خطيرة تم نقلهما إلى مركز العيادات الشاملة وتقديم العلاج لهما.

وكانت الحصيلة السابقة لضحايا الاعتداءات تشير إلى إصابة امرأة وطفلتها.
وتسبب الاعتداء بنشوب 6 حرائق في حارة الكور على أطراف حي الكاشف حيث يعمل عناصر الجيش بالتعاون مع الدفاع المدني على إخماد الحرائق ومنع انتقالها إلى منازل أخرى.

واستشهد أمس 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح نتيجة اطلاق المجموعات الإرهابية المسلحة عشرات القذائف الصاروخية على منطقة الضاحية ومشفى الشرق الخاص بحي الكاشف.

ومنذ توقيعها في الرابع من الشهر الماضي انتهكت المجموعات الإرهابية المسلحة مرات عديدة مذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على التجمعات السكنية والبنى التحتية فى درعا وريفى دمشق وحمص.

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم إذا جرى خرق من المجموعات الإرهابية المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها والتزامها بنظام وقف الاعمال القتالية الموقع في الـ 30 من كانون الأول الماضي.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.