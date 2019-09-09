استشهاد أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي

استشهد الأسير الفلسطيني بسام السايح اليوم جراء سياسة الإهمال الطبي التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى ولاسيما المرضى منهم في معتقلاتها.



ونقلت وكالة معا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين قولها اليوم إن الاسير السايح 47 عاما من نابلس شمال الضفة الغربية استشهد بعد معاناة مع مرض سرطان الدم والعظام وإهمال طبي تعرض له في معتقلات الاحتلال.



ويواجه نحو ستة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضا متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.