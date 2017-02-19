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استراحة برلمانية

تأخر انعقاد جلسة مجلس الشعب اليوم ساعة كاملة ...حيث أننا دخلنا في الساعة الثانية عشرة ولم يكن يوجد تحت القبة سوى النواب المستقلين.. سألنا عن البقية فقالوا: لديهم اجتماع حزبي.. انتظرت ربع ساعة، ثم خرجت مع النائب سمير حجار إلى عيادته وتناولنا فطورنا وأنا أتساءل: أيهما أجدر بالتزام النائب البعثي، اجتماع مجلس الشعب أم قيادة الحزب ؟! عدنا في تمام الواحدة حيث التأم المجلس بثلثي عدد النواب، وكان وزير الضرائب حاضرا للموافقة على مشاريع قوانين بإضافة المزيد من الضرائب بحجة نضوب الخزينة وضعف قيمة الضرائب أمام ارتفاع الأسعار، ليبقى السؤال: ولماذا لاترفعون قيمة الأجور والرواتب طردا مع ارتفاع الأسعار والضرائب ؟! لهذا سميته وزير الضرائب، لأن مهمة وزير المالية تحسين مالية الشعب والدولة بالدرجة الأولى، فلايفنى الشعب ولا تموت الحكومة .. (هاذا) وقد قدم بعض النواب تساؤلات تم التساؤل عنها من قبل في جلسات سابقة طواها النسيان، وقد كرر السيد مأمون حمدان وزير المالية أجوبته المراوغة عنها، وكانت جملة "نحن في حالة حرب" حاضرة في نصف أجوبته التي لم تجب عمليا عن تعقيدات اقتصاد الحرب وكيفية حماية جيبة الشعب، على غرار حماية الجيش لأرواحه .. إذ كيف لليرة أن تهبط كلما حقق الجيش انتصارا جديدا !؟ يبدو القصة صار بدها مشروبات روحية ياحبيب ..

تنبيه: أي إساءة لحزب البعث وسائر الأحزاب السورية سوف يتم حذفها .. تقبل المداخلات المنطقية التي تصب في خانة الإصلاحات الحزبية والبرلمانية ..والضريبية..

                                                                                                                                           نبيل صالح

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