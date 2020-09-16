أعلن المصرف الزراعي استئناف منح القروض الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والصناعات والحرف والمهن المرتبطة بها وفق نظام عمليات المصرف والموافقة على تمويل احتياجات زراعية جديدة لم تكن ممولة سابقا.



وأوضح المصرف الزراعي في قرار له أنه تم اعتماد نسبة تمويل القروض متوسطة الأجل لإنشاء البيوت البلاستيكية بنسبة 50 بالمئة من تكلفة الإنشاء ووفق بيان التكلفة المقدم والمعد من الوحدة الإرشادية والمصدق من دائرة الزراعة شريطة ألا يمضي على تاريخ منح ترخيص الإنشاء أكثر من ثلاثة أشهر بتاريخ تقديم طلب القرض.



وبموجب القرار تم اعتماد تمويل غاية جديدة تتمثل بإنشاء المباقر والمداجن والحظائر وبناء البرادات الثابتة والمستودعات المرخصة بنسبة 50 بالمئة من تكلفة الإنشاء وفق بيان التكلفة المصدق من نقابة المهندسين أو البلدية التابع لها.



كما اعتمد المصرف آلية تمويل إنشاء خزانات تجميع المياه “بيتون مسلح” في الأراضي المروية والبعلية بنسبة 50 بالمئة من التكلفة وفق بيانات التكلفة المصدقة من نقابة المهندسين أو البلدية التابع لها المشروع.



وبناء على القرار تم اعتماد تمويل بناء جدران استنادية أو تسوير “سياج وفق طبيعته سواء كان أعمدة بيتونية أو أسلاكاً أو أعمدة بيتونية مسلحة وبلوكاً” بنسبة 50 بالمئة من تكلفة البناء وفق بيان التكلفة المصدق أصولاً.



وينص القرار أيضاً على اعتماد تمويل إنشاء وتجهيز أحواض تربية الأسماك متوسطة الأجل المرخصة بنسبة 50 بالمئة من تكلفة الإنشاء والتجهيز وفق بيان التكلفة وتمويل شراء وتأمين خدمات تربية إصبعيات الأسماك قصيرة الأجل المرخصة بنسبة 50 بالمئة من تكلفة الشراء والتربية وفق بيان التكلفة المقدم والمعد من الوحدة الإرشادية والمصدق من دائرة الزراعة الصادر عنها ترخيص المسمكة.