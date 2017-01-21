استئجار صديق بـ145 دولارا يوميا

ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" أن سوق الشركاء المؤقتين يشهد نموا كبيرا في الفترة التي تسبق الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة. وفيما يكون الطلب مرتفعا عادة على استئجار الصديقات، شهد هذا العام إقبالا كبيرا على استئجار الأصدقاء الذكور مع ارتفاع الأسعار بنحو 50% عنه العام الماضي.



ويبدو أن الرجال لا يخجلون من إعلان تقديم خدماتهم عبر الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في الصين "Weibo" إذ يمكن أن تجد إعلانا يقول "تعال، عجل واستأجرني! .. أستطيع رفع الأشياء الثقيلة وإصلاح الملابس الممزقة ويمكنني أيضا طهي الطعام، المفتاح هو أنا، أنا أعزب وفي العشرينات من عمري".



ويصل سعر الإيجار ليوم واحد إلى ما يقارب 1000 يوان أي ما يعادل 145 دولارا أميركيا وهو متوسط السعر الذي تم تسجيله خلال موسم الذروة في الفترة التي تسبق السنة الصينية الجديدة في 28 كانون الثاني، وخارج موسم الذروة تبدأ الأسعار بالانخفاض لتصل عادة إلى 600 يوان أي إلى نحو 87 دولارا وهو سعر يفوق متوسط الدخل الشهري للأسرة الصينية.



وتحرص المواقع التي تدعم هذه الخدمات أو حتى المعلنين بشكل فردي على عدم وجود أي اتصال جنسي، ولكن الشريك يمكنه القيام بمهام عدة مثل تناول وجبة طعام مع والديك أو الذهاب معك إلى السوق وحتى مرافقتك إلى المعبد.



وكان مثل هذه الأنواع من الخدمات متوفراً منذ وقت طويل في اليابان وكانت تعرف باسم "Rentaru Kareshi" فيما كان سعر الإيجار يحدد بالساعة وهي تتراوح ما بين 43 دولاراً و60 دولاراً.

وكالات