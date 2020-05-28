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ازدياد حالات وفيات كورونا حول العالم

سجلت الهند 194 حالة وفاة و6500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4531 والإصابات إلى 158333.


وتخطت الولايات المتحدة عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجلة في أي دولة أخرى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جامعة جونز هوبكنز قولها إنه وفقا لآخر البيانات فقد بلغ عدد الوفيات بالولايات المتحدة 100 ألف و47 حالة بينما تخطى العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس الـ 7ر1 مليون حالة وشفي من بينهم 385 ألفا علما أن خبراء يعتبرون أن الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الرقم الفعلي للإصابات والوفيات.


في السياق، أعلن مركز عمليات موسكو لمكافحة فيروس كورونا تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2254 حالة.