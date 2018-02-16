ارتقاء 6 يمنيين بينهم طفل بغارة لطيران النظام السعودي على تعز
ارتقى ستة يمنيين بينهم طفل بغارة شنها طيران النظام السعودي اليوم على مديرية مقبنة بمحافظة تعز.
وأفاد مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ “بأن طيران العدوان السعودي استهدف شاحنة في مديرية مقبنة ما أدى إلى ارتقاء ستة مواطنين بينهم طفل في حصيلة أولية”.
وكان أربعة يمنيين بينهم طفل رضيع قتلوا امس الاول بغارة لطيران النظام السعودى استهدفت منزلهم بمنطقة الحجلان بمديرية صرواح فى مأرب فيما قتل يمنى بغارة أخرى أمس على منطقة عين بمحيط مدينة صعدة شمال اليمن.
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