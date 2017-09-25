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ارتقاء شهيدين في درعا والقنيطرة في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر

ارتقى شهيدان نتيجة خرق المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر بالمنطقة الجنوبية عبر استهدافها بالرصاص الأهالي في قرية حضر بالقنيطرة وحي السبيل بمدينة درعا.ارتقاء شهيدين في درعا والقنيطرة في خرق جديد للمجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر

واستهدفت مجموعات مسلحة منتشرة في مخيم النازحين ودرعا البلد حي السبيل بطلقات نارية متفجرة اصابت إحداها طفلا بجروح بليغة في الصدر والرأس ما أدى إلى استشهاده.

وأصيب طفل وامرأة بجروح في الـ 8 من الشهر الجاري جراء اعتداء المجموعات المسلحة بإطلاق نار عشوائي على حيي الكاشف والضاحية في مدينة درعا.

وفي القنيطرة أفاد مراسل سانا بارتقاء شهيد في قرية حضر نتيجة إصابته برصاص قناصات المجموعات المسلحة المنتشرة في منطقة التلول الحمر.

كما استهدفت إلى أن المجموعات المسلحة قرية جبا ومحيطها بقذائف الهاون والمدفعية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وتم منتصف شهر تموز الماضي التوصل إلى اتفاق لإقامة منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية ومنذ ذلك الحين خرقت المجموعات المسلحة الاتفاق أكثر من مرة ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى.

المصدر:سانا

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