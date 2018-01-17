ارتقاء شهيد وإصابة 5 مدنيين جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف في دمشق وحلب

ارتقى شهيد وأصيب 4 مدنيين بجروح متفاوتة نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على شارع النيل بمدينة حلب.





وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب بأن إرهابيين يتحصنون على الأطراف الغربية لمدينة حلب استهدفوا بعدة قذائف المدينة سقطت إحداها على حافلة لروضة “براعم الطفولة” في شارع النيل ما تسبب باستشهاد السائق وإصابة 3 نساء وطفلة.





ووقعت أضرار مادية في عدد من المنازل والسيارات والمحال التجارية نتيجة اعتداء إرهابي بالقذائف السبت الفائت على حيي السبيل والموكامبو السكنيين في مدينة حلب.





واستهدفت التنظيمات الإرهابية على مدى الأشهر الماضية مدينة حلب بالقذائف عشرات المرات في محاولة يائسة للتأثير في الحياة الطبيعية الاعتيادية ودوران عجلة الحياة فيها بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها.





كما واصلت المجموعات المسلحة انتهاك اتفاق وقف الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية عبر استهدافها الأحياء السكنية بمدينة دمشق بالقذائف.





وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية اعتدت على حي مساكن برزة بقذيفة صاروخية أصابت أحد الأبنية في محيط دوار الطاهي ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح ووقوع أضرر مادية في المنازل والممتلكات.





وأصيب مدني بجروح أمس نتيجة انتهاك المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية عبر استهداف حي الدويلعة بالقذائف.





وردا على الاعتداء وجهت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات نارية دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في الغوطة الشرقية أسفرت عن إيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.





وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.



