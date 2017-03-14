أعلنت السلطات الصومالية اليوم عن اختفاء ناقلة نفط تحمل علم سريلانكا بعد أن وجهت نداء استغاثة أمس وذلك في حادثة يشتبه بوقوف قراصنة خلفها.



ونقلت رويترز عن جون ستيد المسؤول في منظمة ” محيطات ما وراء القرصنة ” قوله.. إن السفينة ” آريس 13″ والتي كانت تنقل النفط من جيبوتي إلى العاصمة الصومالية الليلة الماضية أوقفت فجأة نظام التتبع وغيرت مسارها بعد أن أطلقت نداء الاستغاثة وهو ما يدعو إلى الاعتقاد بتعرضها للاختطاف من قبل القراصنة الصوماليين.



وأضاف.. إن ناقلة النفط كانت تحمل اكثر من 24 شخصا وانها أبلغت عن تتبع زورقين لها ثم اختفت.



ولفت إلى أن طائرات لقوة نافور البحرية الإقليمية التابعة للاتحاد الأوروبي تحلق في سماء المنطقة لتتبع تقدم الناقلة ومحاولة معرفة ما يجري.



وقال نويل تشونغ رئيس مركز الإبلاغ عن القرصنة التابع للمكتب البحري الدولي في كوالالمبور إن منظمة التجارة البحرية البريطانية التي تنسق إدارة كل السفن التجارية واليخوت في منطقة خليج عدن كانت تراقب ناقلة النفط.



وفي حال تم تأكيد واقعة الخطف فستكون أول عملية من هذا النوع ينفذها قراصنة صوماليون لسفينة تجارية منذ عام 2012 وقبل خمسة أعوام وفي ذروة نشاط القرصنة أثار القراصنة الصوماليون الذعر في نفوس البحارة الذين يعبرون خليج عدن حيث قال المكتب البحري الدولي إنهم شنوا 237 هجوما قبالة ساحل الصومال في ” 2011″.

وكالات