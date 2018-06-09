اختتام الدورة الآسيوية التخصصية لمدربي اللياقة البدنية بكرة القدم

أقام اتحاد كرة القدم الدورة الآسيوية لمدربي اللياقة البدنية من المستوى “أي 1” بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي بمشاركة 28 متدرباً من أندية الدرجتين الممتازة والأولى.

وأكد رئيس اتحاد اللعبة محمد فادي الدباس أن الدورة تأتي في سياق خطة الاتحاد لتطوير مفاصل العمل كافة والاتجاه نحو التخصص وفقاً للرؤية التي تم وضعها مشيراً إلى أن آلية العمل الاحترافي باتت تتطلب التخصص في كل المجالات وأن دور مدربي اللياقة البدنية لا يقل شأناً وأهمية عن دور المدربين الآخرين.

بدوره المحاضر الدولي والآسيوي الدكتور محمد خلف الذيابات قال: “إنه فوجئ بالرغبة والحماس الكبير الذي أظهره المتدربون للحصول على المعلومة الجديدة والمشاركة بفاعلية في كل المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية التي تضمنتها الدورة” مطالباً المتدربين بنقل المعلومات الأساسية التي تلقوها إلى أنديتهم والعمل من خلالها بدءاً من القواعد وصولاً إلى الفريق الأول.

يشار إلى أن مدرب اللياقة البدنية هو عنصر أساس في الكادر الفني لأي فريق وله دور مهم في التخفيف من إصابات اللاعبين ويمارس أساليب معتمدة في التدريبات كفيلة بتحديد جاهزية اللاعب قبل وبعد الحصة التدريبية والمباراة ويراقب مدرب اللياقة البدنية الجانب الشكلي لكل لاعب “كيفية التحرك والوقوف والسرعة والركض وغيرها” والأولوية لديه هي رؤية مخطط حراري للاعب في التدريبات والمباريات أي توثيق إحداثيات كل لاعب من تحرك العضلات مروراً بحركة الجسد وصولاً إلى القدرة والتحمل.