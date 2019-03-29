احمرار العين .. حالة طبية تُنذِر بأمراض مختلفة

هل استيقظت يوماً ونظرت للمرآة لتجد أن عينك حمراء بشكل غير طبيعي؟ كثير من الناس لا يولي اهتماماً بهذه الحالة، إلا أنها مؤشر لوجود التهاب في العين أو حالات أخرى تستوجب استشارة الطبيب.



وترجع أولى أسباب احمرار العين، وفقاً لأطباء فريق “ميددوز” إلى تعرضها “لمادة كيماوية أوحرارية أو أي ضرب على العين سواء رض مع كدمة أو رض نافذ ( جرح بالعين )”.



ويتوجه الاهتمام في حال لم يحدث رض وأصبحت العين حمراء إلى دراسة وضع النظر، ففي حالة تحوله لوضع حرج ومتدهور تكون الإصابة



“هجمة زرق حادة على العين (ارتفاع ضغط العين أو مايسمى الماء السوداء)، أو التهاب بالقرنية شديد جداً، أو ربما التهاب قزحية وجسم هدبي”.



وإذا كانت الحالة مجرد تشوش بالرؤية، فيتوجه اهتمام الطبيب إلى “وجود قرحة في القرنية أو التهاب القرنية والملتحمة سوية”.



وتتعرض “منطقة الصلبة أو مافوق الصلبة للالتهاب وعندها تكون العين أكثر إيلاماً وأكثر حمرة، لكن النظر حينها يكون في وضعه السليم”، وفي حال كانت العين “حمراء بدون ألم سواء مع رض أو بدون رض يكون السبب هو نزف تحت الملتحمة او التهاب بالملتحمة”.



وتترافق أحياناً حالة العين الحمراء مع جحوظ فيها، هنا يحتاج المريض لدراسة منطقة الحجاج سواء كان السبب ورمي أو التهابي أو مرض جهازي مثل فرط نشاط غدة الدرق”.



الجدير بالذكر أن ارتداء النظارة الشمسية بالصيف واستعمال قطرة الترطيب العيني لحمايتها من الجفاف ونزع العدسات وقت النوم وعدم التهاون بموضوع التعقيم فيها، من أهم وأبسط الطرق التي ينصح بها الأطباء لوقاية العينين.