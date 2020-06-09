احتجاجات جديدة ضد ممارسات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في قرى جنوب الحسكة

عادت المظاهرات الاحتجاجية في قرى وبلدات ريف الحسكة الجنوبي ضد ممارسات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، وذلك تنديداً بسوء الأوضاع المعيشية وسرقة النفط والقمح.



ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر قولهم إن احتجاجات شعبية خرجت في قرى العطالة والسبع وأربعين والسعدة والعريشة في ريف الحسكة الجنوبي، اليوم الاثنين.



وقام المتظاهرون بإغلاق الطرق والمحال التجارية احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية وتحكم “قسد” بكل مقدرات المنطقة وسرقة النفط بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي.



وخرجت يومي الخميس والجمعة الماضيين تظاهرات شعبية تنديداً بممارسات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي والقرى المحيطة بها في ريف الحسكة، وقضى على أثرها مدني وأصيب 3 آخرون جراء إطلاق “قسد” النار على المتظاهرين.



وطالب الأهالي بمحاكمة قاتل المتظاهرين محاكمة علنية والعدل في توزيع الثروات في المنطقة من نفط وغاز وغيرها، والسماح لمؤسسات الدولة الخدمية بممارسة عملها في المنطقة.