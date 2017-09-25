اتفاق مبدئي بين الحكومة ومسلحي القدم

قال سائد عبد العال قائد الجناح العسكري لحركة فلسطين حرة “قوات درع الأقصى” إنّ “اتفاقاً مبدئياً جرى بين الحكومة السورية وممثلين عن الفصائل المسلحة في حي القدم جنوب دمشق”.

وأضاف عبد العال أن “الاتفاق يقضي بنقل المجموعات المسلحة وعائلاتهم الراغبة بالخروج من المنطقة باتجاه الشمال السوري، إدلب وجرابلس بريف حلب”.

وأشار عبد العال إلى أنه “من المتوقع مبدئياً تنفيذ الاتفاق بين يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع”.

وبيّن عبد العال أن “مجموع المسلحين في حي القدم يبلغ مايقارب الـ 600 مسلحاً، فضلاً عن عدد آخر من مسلحي “داعش” غير المشمولين بالاتفاق”.

يذكر أنه سيصار إلى تسوية أوضاع من يفضل البقاء وسيتكفّلون بحماية المنطقة بشكل مؤقت، بحسب ما ذكره عبد العال.

المصدر: الخبر