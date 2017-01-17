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اتصالات الحسكة: وضع مقسم العريشة جنوب الحسكة بالخدمة خلال أسبوع

بدأ فرع الشركة السورية للاتصالات في الحسكة اليوم عمليات إعادة تأهيل مقسم ناحية العريشة جنوب المدينة بعد خروجه عن الخدمة منذ ثلاث سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية.

وبين مدير فرع الشركة الدكتور جميل بلال انه تم تأمين كل مستلزمات عمليات التأهيل التي من المتوقع أن تنتهي خلال أسبوع لإعادة تخديم القرى والمناطق المحيطة بناحية العريشة بالاتصالات الثابتة حيث يتضمن المقسم 1336 خطا.

وأكد بلال استمرار فرع الشركة بأعمال المرحلة الثانية من إصلاح الكابل الضوئي بين ناحية العريشة ومدينة الشدادي بعد أن تم إنجاز المرحلة الأولى من العمل والمتضمنة إصلاح الكابل بين مدينة الحسكة والعريشة.

وكانت اتصالات الحسكة أعادت في الحادي عشر من الشهر الجاري الخدمة لمحطة الاتصال اللاسلكية في بلدة أبو راسين بريف رأس العين.

سانا

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