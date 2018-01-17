اتحاد غرف الزراعة: يجب عدم السماح باستيراد غرام واحد من البطاطا !

أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو ضرورة عدم السماح باستيراد غرام واحد من مادة بطاطا الطعام من أي بلد في العالم.





‏وأشار كشتو إلى أن الكميات المتوافرة في الأسواق المحلية والمخزنة في البرادات والمستودعات تغطي حاجة السوق والاحتياج المحلي للفترة القادمة واقتراب موعد تسويق إنتاج العروة الخريفية للموسم الزراعي الحالي، مبيناً أن مع بداية الشهر الرابع القادم تبدأ عملية جني محصول البطاطا.‏





وأضاف كشتو أنه طالما الكميات متوافرة والأسعار يمكن وصفها بالرخيصة حيث سعر الكيلو غرام الواحد ليس فقط داخل سوق الهال بدمشق، وإنما حتى على العربات الجوالة التي تجرها الخيول، بين 75 ليرة و80 ليرة سورية وهذا الرقم قليل مقارنة مع أسعار المنتجات الزراعية الأخرى.‏





وأوضح كشتو أن أي تحرك أو قرار باتجاه السماح باستيراد مادة بطاطا الطعام سيكون له منعكسه السلبي على سير العملية الإنتاجية الزراعية التي تحظى باهتمام ورعاية ودعم حكومي كبير (النباتي والحيواني على حد سواء)، إضافة إلى الأضرار التي ستلحق بكل من الفلاح والمنتج والخزينة العامة للدولة التي سترصد مبالغ جيدة من القطع الأجنبي لقاء استيراد منتج زراعي متوافر في الأسواق المحلية بالكميات والمواصفات والسعر الجيدين جداً.‏





يضاف إلى ذلك ـ بحسب رئيس اتحاد غرف الزراعة ـ التداعيات السلبية الأخرى التي قد تؤثر نقصاناً على المساحات التي سيتم زراعتها خلال الموسم الزراعي القادم.‏





المصدر: الثورة