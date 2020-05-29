اتحاد المصورين يمنع عمل أي مصور دون الحصول على بطاقة مرخصة

قال رئيس الجمعية الحرفية للمصورين في حلب أحمد حفّار، إنه سيُمنع أي مصوّر من التصوير سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، إلا بوجود بطاقة صادرة عن الجمعية الحرفية للمصورين، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الدوريات الشرطية لضبط الموضوع.



وأوضح حفار أن هناك نوعان لطريقة الحصول على البطاقة، فإذا كان المصوّر صاحب محل فإنه يحصل على شهادة حرفيّة مع بطاقة بمثابة رخصة، أما المصوّر الهاوي فيُعتبر مصوّر جوّال ويمكن أن يحصل على بطاقة بعد عرض نماذج من الصور التي يقوم بالتقاطها على لجنة تابعة للجمعية الحرفية للمصورين، ومن ثم يحصل على بطاقة تُخوّله بأن يمارس التصوير في جميع المحافظات السورية.



وفيما يتعلق بتكلفة إصدار البطاقة فتبلغ بحسب حفّار 25500 ليرة سورية وهي صادرة عن الاتحاد العام في دمشق، وذكر أنه بمجرد إصدار البطاقة للمصوّر فإنه ينتسب تلقائياً للجمعية الحرفية.





المصدر: المدينة أف أم