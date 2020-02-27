ابتداء من 6 آذار رحلات أسبوعية من دمشق إلى حلب على متن الخطوط الجوية السورية

أعلنت وزارة النقل اليوم عن تسيير رحلات جوية أسبوعية “دمشق-حلب-دمشق” ابتداء من يوم الجمعة 6 آذار المقبل على متن الخطوط الجوية السورية.



و بين مدير الشؤون التجارية والتسويق في الخطوط الجوية السورية لؤي الحسن أنه وبعد افتتاح مطار حلب الدولي وبعد أن أصبحت حركة الهبوط والإقلاع آمنة سيتم مبدئياً تسيير رحلة جوية أسبوعية إلى حلب مع إمكانية زيادة عدد الرحلات حسب طبيعة حركة المسافرين مؤكداً أنه وبناء على حركة المسافرين في 6 آذار سيتم اتخاذ القرار بزيادة عدد الرحلات.



وأوضح الحسن أن سعر تذكرة السفر من دمشق إلى حلب 40 ألف ليرة سورية ذهاباً و40 ألف ليرة إياباً.



وكان مطار حلب الدولي استقبل صباح التاسع عشر من الشهر الجاري أول رحلة جوية قادمة من مدينة دمشق بعد فتح المطار أمام حركة الطيران إثر انقطاعه عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات حرصاً على سلامة وأمان المسافرين من قذائف التنظيمات الإرهابية التي كانت تنتشر في محيط مدينة حلب.