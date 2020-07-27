أعلنت وزارة الأوقاف عن إيقاف الصلاة “على الجنائز” في مساجد دمشق وريفها حتى إشعار آخر وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة توسع انتشار فيروس كورونا في المحافظتين.



وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه يكتفى بالصلاة على الجنازة من قبل ذوي المتوفى في المقابر داعية مديريات الأوقاف في دمشق وريفها إلى التنسيق مع مكاتب دفن الموتى في المحافظتين لضمان التقيد التام بالتعليمات حرصاً على السلامة العامة.



وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في الـ 22 من الشهر الجاري تعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق وذلك نظراً لتوسع انتشار وباء كورونا وارتباط الصلاة ببعض العادات الاجتماعية المؤدية للتزاحم إضافة إلى اتخاذ إجراءات عدة أخرى لمنع انتشار الفيروس.