إيطاليا تعمل للترويج لفكرة “التبني عن بعد” لأطفال سوريا

قال عضو الوفد الإيطالي الطبيب “باولو نيو”، الذي يزور سوريا خلال اجتماعه مع غرفة تجارة دمشق، أن “الوفد الإيطالي يقوم بزيارته الإستطلاعية للإطلاع على الواقع السوري، وهو في مهمة إنسانية للترويج لفكرة التبني عن بعد للأطفال السوريين وتقديم كل ما يلزم لهم”.



وأوضح نيو، بحسب صحيفة محلية، أن “إيطاليا ستعمل على دعم عدد كبير من أطفال سوريا، وخاصّة المحتاجين، عن طريق تقديم كافة المستلزمات الطبية من أدوية وأجهزة طبية حديثة”.



وفي سياق آخر، بين نيو أنه “تم منذ شهرين إرسال جهازين طبّيين إلى سوريا، مختصين بالتحليل الكيماوية للجراثيم التي تقدّر قيمة كل منها 10 آلاف يورو، إضافة إلى 40 كرسياً وعدد من الأسرة الخاصة بالمصابين”.



كما طالب رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أعضاء الوفد “إعادة تأهيل المشفى الإيطالي في دمشق (مشفى الطلياني) ورفده بالأطباء والممرضات والعاملين، إضافة إلى الأجهزة الطبية المتطورة”.

وكالات