إيران: لا نعلق على ضرب ‘إسرائيل’ مواقعنا في سوريا كي لانحول البلاد إلى ساحة حرب

أوضح رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، أن طهران تغض النظر عن حديث تل أبيب باستهداف مواقع إيرانية في سوريا تجنبا لتحويل سوريا إلى ساحة حرب.



وقال بيشه “ذكر رئيس الوزراء “الإسرائيلي” نتنياهو مرارا وتكرارا أن بلاده تقصف مواقعنا في سوريا، وينحصر أحد الأسباب التي نغض النظر عنها في أننا لا نريد أن تتحول الأراضي السورية إلى ساحة حرب، لأننا نبحث عن الاستقرار في هذه الدولة”.



وشدد على أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم من أي دولة كانت.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن بلاده ستدرج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.



ودانت الخارجية السورية القرار الأمريكي هذا واصفة إياه بـ “وسام شرف” يؤكد دور الحرس الثوري الإيراني في الدفاع عن إيران.



من جانبه أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران تعتبر القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وجميع القوات المتعلقة بها جهات إرهابية.

سبوتنيك