إيران: إنتاج لقاح للإنفلونزا في البلاد للمرة الأولى

بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا “كوفيد 19” حول العالم، أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، عن إنتاج لقاح للإنفلونزا في البلاد للمرة الأولى.



ووفقاً لوكالة “فارس” الإيرانية، فإن ستاري، قال: إن “هذا اللقاح يتم إنتاجه في البلاد للمرة الاولى.. فضلاً عن ذلك ستتم إزاحة الستار عن 3 لقاحات أخرى في النصف الأول من العام الإيراني الجاري”.



وأضاف أن دواء من صنع محلي لمعالجة مرضى فايروس كورونا سيطرح في الأسواق الإيرانية في غضون ثلاثة أسابيع.



ولفت إلى أن “الشركات المعرفية الإيرانية نجحت في توفير أدوية لمرضى كورونا وتم إدراج بعض النماذج من منتجات هذه الشركات ضمن قائمة الأدوية في البلاد… وستسوق بقية الأدوية في غضون ثلاثة أسابيع”.



ولفت ستاري إلى أنه “لم يتم استيراد أي معدات تقريباً في هذا المجال من دول أخرى وتمت تلبية جميع الاحتياجات من خلال الاعتماد على الإمكانات المحلية”، موضحاً أن النظام البيئي للتكنولوجيا والابتكار في إيران استجاب بشكل جيد لاحتياجات البلاد خلال فترة تفشي كورونا حيث ظهرت قدرات الشركات المعرفية الإيرانية وقامت بتلبية الاحتياجات المحلية دون الاعتماد على الواردات”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 16 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 645 ألف، وبالمقابل هناك أكثر من 9 ملايين حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.