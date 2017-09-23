إنستغرام تطرح ميّزة جديدة .. ما هي ؟!

أعلنت منصة مشاركة الصور Instagram المملوكة لشركة Facebook اليوم الخميس أنها قامت بإضافة مرشحات الوجوه، والتي تعمل على تركيب إضافات رسومية رقمية مثل النظارات الشمسية إلى الوجه، إلى ميزة الفيديوهات المباشرة، وكانت مثل هذه المرشحات متوفرة سابقاً للصور وقصص Instagram، وهي الخدمة التي تتيح للأشخاص نشر مجموعة من مقاطع الفيديو والصور التي تختفي بعد مرور 24 ساعة على نشرها.

وكانت المنصة قد قامت سابقاً بإدخال مرشحات الوجوه، التي تضيف تأثيرات بصرية على الوجه، في شهر آيار، بحيث أنها كانت متاحة فقط للفيديوهات والصور الملتقطة أولاً ثم يجري نشرها على قصص Instagram بعد ذلك، في حين تتوفر حالياً جميع مرشحات الوجوه الحالية للفديوهات المباشرة، كما أن هناك مرشح وجه جديد يقتصر استعماله بشكل حصري على فيديوهات البث المباشر.