إنستغرام تطرح ميّزة جديدة .. ما هي ؟!
أعلنت منصة مشاركة الصور Instagram المملوكة لشركة Facebook اليوم الخميس أنها قامت بإضافة مرشحات الوجوه، والتي تعمل على تركيب إضافات رسومية رقمية مثل النظارات الشمسية إلى الوجه، إلى ميزة الفيديوهات المباشرة، وكانت مثل هذه المرشحات متوفرة سابقاً للصور وقصص Instagram، وهي الخدمة التي تتيح للأشخاص نشر مجموعة من مقاطع الفيديو والصور التي تختفي بعد مرور 24 ساعة على نشرها.
وكانت المنصة قد قامت سابقاً بإدخال مرشحات الوجوه، التي تضيف تأثيرات بصرية على الوجه، في شهر آيار، بحيث أنها كانت متاحة فقط للفيديوهات والصور الملتقطة أولاً ثم يجري نشرها على قصص Instagram بعد ذلك، في حين تتوفر حالياً جميع مرشحات الوجوه الحالية للفديوهات المباشرة، كما أن هناك مرشح وجه جديد يقتصر استعماله بشكل حصري على فيديوهات البث المباشر.
ويتميز المرشح الجديد بإضافته نظارات شمسية مع إنعكاسات العدسة التي يمكنها تغيير المشهد من خلالها عبر نقرة واحدة، وهو حصري لفيديوهات البث المباشر حتى الأسبوع المقبل، ويمكن استعمال مرشحات الوجوه أثناء فيديوهات البث المباشر بكل سهولة، بحيث يمكن تطبيق المرشحات إما قبل بدء البث أو أثناء البث عن طريق النقر على أيقونة الوجه في الزاوية اليمنى السفلى من واجهة Instagram المباشرة Instagram live.
وأشارت الشركة إلى أنها قد بدأت إضافة المرشحات اليوم، إلا أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع حتى يصل هذا التغيير إلى جميع المستخدمين على مستوى العالم، وكانت الشركة الأم Facebook قد أضافت في وقت سابق تلك المرشحات إلى خدمتها للبث المباشر Facebook Live، والتي سوف تساعد المستخدم على إخفاء أكبر قدر ممكن من وجهه عن مشاهدي قناته.
ويعتبر تطبيق التراسل الفيديو Snap Chat أول من أدخل فكرة ميزة القصص وميزة مرشحات الوجوه، إلا أن منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك عمدت إلى نسخ تلك الميزات، وجلبت فيس بوك ميزة القصص إلى جميع تطبيقاتها الرئيسية بما في ذلك Instagram , Whatsapp , Facebook messenger والتطبيق الرئيسي نفسه Facebook، وتأتي هذه الميزة كجزء من خطة منصة مشاركة الصور في التحول ببطء إلى منصة مطابقة لـ Snap chat ، وذلك من خلال زيادة ميزات الواقع المعزز ضمن التطبيق.
تجدر الإشارة إلى ظهور بعض التقارير التي تتحدث عن قيام منصة مشاركة الصور باختبار تغيير غير مرحب به على الطريقة المستعملة من قبلها لعرض الصور، حيث تتحول طريقة عرض الصور الموجودة ضمن الحساب من شبكة واسعة مكونة من ثلاثة عناصر إلى شبكة واسعة مكونة من أربعة عناصر، مما يخرب طريقة ترتيب المستخدمين لصورهم ضمن حساباتهم الشخصية.
المصدر : البوابة العربية للأخبار التقنية
إرسال تعليق جديد