إلقاء القبض على مزور للعملات والأوراق النقدية

ألقت الشرطة في منطقة الشيخ ضاهر بمدينة اللاذقية القبض على مهندس الاتصالات (م.ر) ، بتهمة تزويره عشرات الأوراق النقدية من فئة الألفين والألف والمئتين ليرة سورية، وذلك باستخدام طابعة ملونة وأوراق بيضاء عادية.

وأوردت شبكات محلية إلى أن المتهم تم ألقاء القبض عليه وبحوزته 85 ألف ليرة مزورة ، حيث أكد أنه طبع الكثير منها خلال الأشهر السابقة.



وكشفت التحقيقات أن المتهم ر ، كان يصرف العملة المزورة بشراء البضائع العادية من الأسواق ، مستغلاً عدم انتباه الباعة على أصالة الأوراق النقدية ، حيث أنها طبعت بمهارة عالية، ويصعب على متداوليها اكتشافها بسهولة.



المصدر: وكالات