إلقاء القبض على قيادي “داعشي” في ليبيا نقله الاحتلال التركي من سوريا

أعلن المتحدث الرسمى باسم “الجيش الوطني الليبي” اللواء أحمد المسماري أن “القوات المسلحة الليبية فى محاور طرابلس ألقت القبض على قيادي من تنظيم “داعش” الإرهابي المدعو محمد الرويضاني، والملقب بـ “أبوبكر الرويضاني”، المقاتل مع تشكيلات الوفاق”.



وبين المسماري أن “الرويضاني جاء من سوريا إلى ليبيا براعية المخابرات التركية، ويعد من أحد أخطر عناصر “داعش” في سوريا والمقاتلين في طرابلس كأمير لـ “فيلق الشام””.



وأوضح المسماري أن “إلقاء القبض على الرويضاني كان خلال قتاله مع مسلحي حكومة “السراج” التى يقودها ضباط أتراك”.



وقال المسماري إن “الرويضاني دليل جديد على العلاقة بين أردوغان وتنظيم “داعش” التكفيري، والتنظيمات المتطرفة عامةً”.



وأضاف: “الأيام المقبلة ستحمل مفاجآت كبيرة، في تحطيم آمال أردوغان على أسوار طرابلس”.





يشار إلى أنّ الاختلال التركي يستمر بنقل مسلحي الفصائل السورية المدعومة من قبله إلى ليبيا كل أسبوع تقريباً، من أجل القتال لصالح “حكومة الوفاق”، علماً أن هؤلاء المقاتلين يصلون لليبيا عن طريق مطار إسطنبول من خلال طائرات مدنية، أو عن طريق البحر بسفن تركية حربية.









