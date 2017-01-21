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إلقاء القبض على عصابتين تقومان بترويج العملة المزورة والسلب والسطو في حماة

ألقى الأمن الجنائي في حماة القبض على عصابتين تقومان بترويج العملة المزورة والسلب والسطو المسلح وذلك في حي الأندلس وكراجات الانطلاق بالمدينة.

وقال مصدر في قيادة شرطة حماة  إنه “بعد متابعة ومعلومات دقيقة داهمت دورية من الأمن الجنائي مقرا لعصابة تمتهن تزوير العملة الأجنبية في حي الاندلس والقت القبض على رجلين وامرأة من أفراد العصابة”.

وأشار المصدر إلى أن “أفراد العصابة اعترفوا خلال التحقيقات بتورطهم في جرائم خطف اضافة إلى جرائم التعامل بالعملات الأجنبية المزورة”.

وفي سياق متصل لفت المصدر إلى أن إحدى دوريات الأمن الجنائي في حماة “ألقت القبض على اثنين من عصابة سلب وسطو مسلح في كراجات الانطلاق في المدينة” مبينا أنه “تم ضبط سيارة كانت بحوزتهم مركب عليها لوحة مزورة”.

وضبط الأمن الجنائي في حماة خلال الاسابيع الماضية كميات من الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدر وعملات مزورة من فئة الألف ليرة والقى القبض على افراد العصابات الذين يقومون بترويج المخدرات والعملة المزورة وذلك في حيي الحميدية وجبرين بالمدينة.

سانا

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