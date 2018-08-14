إقبال كبير على معرض دمشق الدولي.. وإضافة آلاف الأمتار الجديدة

كشف مدير عام مؤسسة المعارض والمؤتمرات الدولية فارس كرتللي عن إضافة 9200 متر مربع إضافي إلى المساحة الإجمالية المخصصة لإقامة الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي الذي سيقام على أرض مدينة المعارض والمؤتمرات الدولية في الفترة الممتدة ما بين 6 ولغاية 15 من شهر أيلول القادم.‏ش وأشار كرتللي إلى أن زيادة المساحة جاء بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعها الأخير مساء أمس، وذلك التي سبق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تخصيصها، مؤكداً أن المساحة الجديدة ستوزع ضمن ثلاث صالات مسبقة الصنع، ستتم المباشرة بتنفيذها قريباً جداً (1200 متر مربع + 1200 متر مربع + 5000 متر مربع)‏

وأكد أن عدد الأجنحة الخاصة بالنسخة 60 من معرض دمشق الدولي وصل إلى 43 جناحاً قائماً ومجهزاً بشكل كامل يضاف إليهم الأجنحة الثلاثة التي تمت الموافقة عليهم مؤخراً (قيد الإنشاء قريباً) ليصل تبعا لذلك مجموع الأجنحة إلى 46 جناحاً.‏

كرتلي أوضح أن التوقعات الأولية أشارت إلى أن حجم المشاركة في دورة هذا العام ( من حيث العدد والمساحات) ستكون أكبر من العام الماضي بعد النجاح الكبير الذي تم تسجيله في النسخة السابقة من المعرض والإقبال الكبير الذي حظي به بعد الانتصارات التي حققها بواسل الجيش العربي السوري واتساع مظلة الأمن والاستقرار في العاصمة دمشق ومحيطها بعد تطهيرها بالكامل من الإرهاب، وهذا ما حدث بالفعل، منوهاً أن معرض دمشق الدولي أثبت وبفاعلية وقوة أنه نافذة حقيقية للاقتصاد السوري ويتيح للمشاركين من الداخل والخارج الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تعرض وفرصة لتصدير المنتج السوري إلى الخارج.‏



المصدر: الثورة