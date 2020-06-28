قسد تسمح بعودة حاملي الإقامات الأوروبية للحسكة دون اجراءات الحجر الصحي
ضربة جوية تركية تستهدف منطقة عين العرب شمال شرق حلب
خلال ساعات قليلة.. الكيان الإسرائيلي يشن ثلاثة اعتداءات على مواقع سورية
الوزارة التي تفترس وزراءها
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور
المعلم:تصريحات بومبيو و جيفري حول « قانون قيصر» تؤكد أنهم جوقة من الكذابين
الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء مدينة جبلة
الجيش العربي السوري يُنهي عملية تمشيط للبادية السورية من فلول “داعش”
مدنيون في ريف القامشلي يمنعون رتلاً أمريكياً من دخول قراهم
معركة إدلب المرتقبة: الحدود والأبعاد
مصر .. الحكم بالسجن المؤبد على أكثر من 10 متهمين بالقتال مع “جبهة النصرة” في سورية
الحب في زمن الكورونا (8)
لبنان يفتح الحدود البرية مع سورية لعودة اللبنانيين يومي 23 و25 حزيران
المعلم: العقوبات الاقتصادية الأمريكية تهدف إلى خنق إرادة الشعوب الحرة
«قيصر» نافذاً من اليوم: طهران تؤكد دعمها لدمشق

إغلاق “بوظة بكداش” في دمشق طوعاَ لإجراء فحوصات كورونا للعاملين فيه

أكد أحد الموظفين العاملين أن إغلاق محل بوظة بكداش جاء طوعاً من قبل الإدارة لإجراء فحوصات طبية عامة وشاملة لجميع الموظفين والعاملين بالاتفاق مع وزارة الصحة.

ولفت الموظف إلى أنه بعد تداول إشاعات حول إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا تم الإقدام على هذه الخطوة علماً أن المحل كان مغلق قبل أيام بسبب حالة عزاء عائلية وحداد بعد وفاة أحد أفراد العائلة في أمريكا، وتم تعليق نعوة توضح من المتوفي ومكان الوفاة.


وبين الموظف أنه كان من المفروض إغلاق المحل من يوم الثلاثاء حتى الخميس لكن بعد ازدياد الإشاعات تم فتح المحل يوم الخميس لتفنيد تلك الإشاعات، وشهد المحل إقبالاً عليه.


وبيّن الموظف أن هذه المبادرة تأتي حرصاً على سلامة الزبائن والموظفين من قبل الإدارة، وسيعاد فتح المحل بعد ظهور نتائج التحاليل، معربين عن أملهم أن تكون هذه المبادرة قدوة لباقي المنشآت.


يذكر أن محل بوظة بكداش يعد من أهم محال البوظة في دمشق، وافتتح في سوق الحميدية منذ العام 1895.

 

 


الخبر