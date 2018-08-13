إغلاق معمل يبيع لبنة مغشوشة بدمشق

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أحد المعامل بمنطقة الصناعة بمخالفة مواصفات تصنيع مادة اللبنة بإضافة النشاء والدسم النباتي إليها”.

وأوضحت مصادر من المديرية، بحسب صحيفة رسمية، أن “دوريات حماية المستهلك قامت بحجز 1350كغ من تلك المواد وإتلافها فوراً و إغلاق المعمل لمدة أسبوع”.

وأشارت المصادر إلى أن “عناصر الرقابة في المديرية نظمت 1025ضبطاً خلال شهر تموز الماضي، منها 253 ضبط عينة غذائية وسعرية، و255 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار، و246 ضبط مواد منتهية الصلاحية و132 لمواد مجهولة المصدر”.‏

ودعت المديرية المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن حالات الغش والمخالفات على الرقمين 119 و 9486 أو عبر تطبيق عين المواطن على الهاتف الجوال.

وكان مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق ماهر ريا صرّح عن “ضبط مستودع كبير عبارة عن قبو تحّول إلى مسلخ سري للفروج المخالف للمواصفات في منطقة الميدان قرب “سادكوب” يقع تحت مغسل للسيارات”.

وقامت دوريات الشؤون الصحية أيضاً “بضبط محل لتعبئة اللبن الرائب تحت اسم ماركة مسجلة يحتوي المحل على جهاز خلط اللبن وعاملين لا يتقيدون بأدنى حدود النظافة”.