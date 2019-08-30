إغلاق مسبح الباسل بحلب حتى انتهاء التحقيقات بحادثة غرق طفل فيه

أصدرت محافظة حلب قراراً بإغلاق مسبح منشأة الباسل لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات حادثة غرق طفل يبلغ من العمر 10 سنوات فيه.



وأوضح عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب الدكتور حميد كنو أن “قرار الإغلاق صدر على أثر حادثة غرق الطفل التي تجري التحقيقات بخصوصها”.



وأضاف أن “القرار جاء أيضاً حفاظاً على السلامة العامة كون المسبح يفتقر لمنقذين، فأحدهم موقوف قيد التحقيق، وهناك مشرف عن الانقاذ متواري عن الأنظار”.



وبين كنو أنه “من الممكن إعادة فتح المسبح بحال قامت إدارته بالتعاقد مع منقذين آخرين وسد النقص، بعد التأكد من سلامة المراقبة فيه للزوار”.



وتابع: “لكن حالياً القرار الصادر هو بالإغلاق لحين الانتهاء من التحقيق وجمع المعلومات والأدلة لتبيان سبب وقوع الحادثة ومعرفة إن كانت نتيجة إهمال من المسؤولين عن المسبح أم لأسباب أخرى”.



وكان الطفل عبد الرحمن شحود البالغ من العمر 10 سنوات توفي يوم الاثنين الماضي غرقاً أثناء سباحته في مسبح منشأة الباسل الشهيرة في حلب.



يذكر أنه مع الحادثة الأخيرة، فإن عدد الوفيات نتيجة الغرق في مدينة حلب يكون ارتفع لـ 21 شخصاً، 9 منهم في مسابح المدينة، و12 شخصاً في قناة جر المياه الرئيسية بمنطقة السفيرة.



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