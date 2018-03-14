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إعلامي سوري ينال وسام “فيلكس الموسى” في كوبا

إعلامي سوري ينال وسام “فيلكس الموسى” في كوبا

منح اتحاد الصحفيين الكوبيين أعلى أوسمته “فيلكس الموسى” إلى الإعلامي السوري فادي معروف تقديراً لجهوده مع وكالة برنسا لاتينا الكوبية في نقل حقيقة الأحداث في سورية، وذلك في متحف الثورة في العاصمة الكوبية هافانا.

وقال معروف في كلمة له خلال حفل تقليد الوسام: إنّ التضحيات التي قدمت في سورية كانت كبيرة على كل الأصعدة، معرباً عن شكره وتقديره لمراسلي “برنسا لاتينا” في دمشق، مشيداً بشجاعتهم ودورهم الكبير في نقل حقيقة الأحداث في سورية الى الرأي العام العالمي وخصوصاً وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإسبانية وأيضاً للدبلوماسيين الكوبيين في دمشق الذين لديهم الثقة الكاملة بانتصار سورية على الإرهاب.

يشار إلى أن اسم وسام “فيلكس الموسى” يعود إلى نجل عائلة فلسطينية مهاجرة عمل في الصحافة وكان مناضلاً ثورياً إلى جانب الزعيم الراحل فيدل كاسترو واغتيل في كمين إبان الثورة الكوبية.

المصدر: وكالات

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