إعفاء مدير صالة السورية للتجارة في مشروع دمر بدمشق

أصدر مدير عام المؤسسة السورية للتجارة قراراً بإعفاء مدير صالة مشروع دمر وذلك على خلفية ورود شكاوي على الصالة.

وتضمنت الشكاوى إدخال مواد إلى الصالة وبيعها بدون وثائق إدخال وضبوط استلام، وهذه المواد غير موجود منها بالمؤسسة وقيام مدير الصالة بوضع مواد المؤسسة بالمستودع ورفع أسعار الفواكه بالصالة.

وتم تكليف مدير منافذ البيع ومديرية الرقابة الداخلية بالإدارة العامة لبيان الواقع بشكل مفاجئ حيث تبين وجود مواد بدون ضبوط إدخال أو وثائق نقل موضحة بالجدول المرفق وعدم وجود تسعيرة على (البصل والحشائش)، والنسبة للتفاح فتبين أنه مسعر بـ 400 ليرة سورية للكغ الواحد بينما سعر نشرة المؤسسة هو 250 ليرة سورية.

وبناء عليه تم الإيعاز إلى فرع دمشق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم إعفاء مدير الصالة من عمله فيها ومعاقبته أصولاً وعدم تكليفه بأي عمل في الصالات مستقبلاً وتغريمه بالمواد الداخلة من دون وثائق إدخال وتغريمه بفارق سعر التفاح وتشكيل لجنة دائمة للإشراف على آلية عمل الصالات وبيان المواد الموجودة بدون ضبوط استلام نظامية وضبط الأسعار بها.