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إعادة لوحتين للرسام فان غوخ إلى هولندا بعد 14 عاما من سرقتهما

أزيح الستار في متحف بمدينة أمستردام عاصمة هولندا أمس عن لوحتين للرسام الهولندي فنسنت فان غوخ أعيدتا إلى المتحف بعد 14 عاما من سرقتهما.

ونقلت رويترز عن أليكس ريوجر مدير متحف فان غوخ قوله قبل إزاحة الستار عن اللوحتين “إن اللوحتين عادتا ولم أكن أعتقد قط أنه سيكون بوسعي قول هذا” مضيفا “إنها لمعجزة أن اللوحتين لم تتعرضا لمزيد من الأضرار خلال السنوات الأربع عشرة الماضية”.

ويرجع تاريخ اللوحتين إلى عامي1882 و1884 وعثرت عليهما الشرطة الإيطالية في قلب ايطاليا في ايلول الماضي وقدر محققون قيمة كل منهما بنحو 50 مليون يورو اي 97ر53 مليون دولار.

وكانت اللوحتان المذكورتان اختفتا عام 2002 بعدما تسلق لصوص سلما إلى سطح المتحف ودخلوا المبنى في عملية سطو لم تستغرق أكثر من أربع دقائق ثم هربوا باستخدام حبل متدل.

وكالات

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