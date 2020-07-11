إعادة ضخ مياه الشرب من محطة «علوك» إلى مدينة الحسكة وضواحيها

أعلن مصدر في مؤسسة مياه الحسكة إعادة ضخ مياه الشرب صباح اليوم الجمعة من محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين المحتلة من النظام التركي ومرتزقته إلى خزانات محطة الحمة القريبة من مدينة الحسكة، والمغذية لها ولضواحيها بمياه الشرب، بعد انقطاع دام عدة أيام.



جاء ذلك بعد يوم من اجتماع عقده محافظ الحسكة غسان حليم خليل مع عدد من مديري المؤسسات الحكومية في المحافظة ومسؤولي وممثلي ومندوبي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في الشأن الإغاثي الإنساني.



وأوضح المصدر في مؤسسة مياه الحسكة"أن خزانات محطة الحمة المغذية لمدينة الحسكة وضواحيها تحتاج عملية ضخ متواصلة من محطة علوك تمتد إلى نحو سبع ساعات، لتستطيع خزانات الحمة بدورها ضخ مياه الشرب إلى حي العزيزية في المدينة اعتباراً من يوم غد، وفق برنامج التقنين المعتمد لدى المؤسسة".



الوطن