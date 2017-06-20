إعادة تدوير

نأكل مما وضعته الوالدة على سفرتنا الفقيرة وليس ماكنا نشتهيه ونرغب بإضافته إليها.. إننا محكومون بخيارات الوالدة .. وما حصل معنا في مناقشة النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يشبه ذلك، إذ أننا نناقش ماوضعه (الرفاق) لنا وليس بإمكاننا اقتراح أطباق جديدة ، حيث ينقص التعديل الأخير الذي نناقشه حاليا عن التعديل الأول الذي وضعه الزميل أحمد الكزبري واطلعت عليه في الجلسات الأولى للجنة الدستورية عشرة صفحات من بينها سبعة مواد خاصة بتشكيل الكتل البرلمانية حيث يحق لكل مجموعة من الأعضاء لايقل مجموعها عن 10% من عدد أعضاء المجلس تشكيل كتل نيابية ، وذلك تخفيفا لهيمنة الكتلة البعثية والأحزاب التي تدور في فلكها، ولإعطاء المستقلين بعض الحضور.. لولا أن الرفاق قد ضنو علينا ببعض من سلطاتهم المطلقة فحذفوها من التعديل الذي بين أيدينا..

ويستمر النواب أسابيع أخرى في مناقشة لزوم مالايلزم في النظام الجديد مسحوب الدسم .. فيا رفاقنا الخالدين إننا ننبه إلى أن مجلس الشعب مازال يعيد إنتاج نفسه رغم كل ماعصف بحياتنا السياسية ؟!