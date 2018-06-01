إعادة تأهيل شوارع المدينة القديمة بحلب

يعود نبض الحياة لأزقة وشوارع مدينة حلب القديمة بشكل تدريجي وتنتشر ورشات العمل في أزقتها وأحيائها لفتح محاورها وترحيل الأنقاض وإزالة الأتربة والحجارة وتسهيل حركة المرور إلى خاناتها وأسواقها ومد قمصان الزفت لمحاورها المختلفة.



مدير مدينة حلب القديمة المهندس أحمد أحمد أشار إلى تخصيص عدة مشاريع لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسة ووضع خطط مستقبلية بهذا الخصوص ويتم حاليا العمل لإعادة فتح الأسواق التقليدية مثل العبي وباب انطاكية وخان خاير بيك.



وبين أحمد أنه تم فتح العديد من الخانات تمهيدا لعودة التجار وإعادة افتتاح المحلات مثل خان الجمرك وترميم المحور الممتد إلى جادة الخندق الذي يعد أهم المحاور الرئيسة التي عادت إليها الحركة التجارية.

ورصدت سانا خلال جولة في المدينة عمليات مد قميص زفتي من دوار اقيول إلى دوار باب الحديد وجسر ميسلون كما تم مد قميص زفتي من عوجة الكيالي باتجاه دوار الساعة وطلعة البنوك.

وتعمل الورشات الفنية لإعادة فتح المحور الممتد من خان الشونة حتى سوق القطن كونه يخدم الاسواق التقليدية كسوقي الجلوم والمدينة ما يسهم بتنشيط الحركة التجارية والسياحية كما يتم العمل على تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم وعقاراتهم.



وتحدث رئيس دائرة التنفيذ والصيانة في مديرية المدينة القديمة المهندس راضي فادي فرفراوي عن خان الميسر التجاري الذي أعيد ترميمه قبل الحرب ولكن بعد أن طالته يد الإرهاب تم تدميره بالكامل ويتم حاليا ترحيل الانقاض ومعالجة مشاكل تسريب المياه إلى الأقبية بالتعاون مع المؤسسة العامة لمياه الشرب.

المهندس سمير بيجو من مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية بين أن المؤسسة تقوم بصيانة وإصلاح الأوتستراد الواصل بين دوار اقيول ودوار باب الحديد باتجاه ثكنة هنانو كما يتم تعبيد الطرقات المدمرة وإزالة طبقة الزفت القديمة وإعادة التزفيت المزمع إنهاؤه خلال أسبوعين.

ويبقى الإصرار والعزيمة لإعادة بناء أسواق حلب القديمة وخاناتها أقوى من دمار الإرهاب الذي حل بإحدى أقدم مدن التاريخ المسجلة على لائحة التراث العالمي.