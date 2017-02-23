إعادة انتخاب الجعفري مقررا للجنة الخاصة لتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

أعادت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والمعروفة اختصارا باسم لجنة ال “24” انتخاب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري مقررا للجنة.



وجاء انتخاب الجعفري خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة أمس في مقر الأمم المتحدة نيويورك.



كما انتخبت اللجنة مندوب فنزويلا الدائم رئيسا لها والمندوبين الدائمين لكل من كوبا وإندونيسيا وسيراليون نوابا للرئيس.

وكالات