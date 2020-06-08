إطلاق ميزة نقل الصور إلى حساب "غوغل"رسمياً

صرّحت شركة "فيسبوك"، بحسب موقع "اينغادجيت" الأمريكي، أن " ميزة نسخ صور وفيديوهات حساب المستخدم الشخصي على شبكة فيسبوك إلى حسابه في صور غوغل أصبحت الآن متاحة رسمياً لكافة المستخدمين حول العالم".



وكان الموقع أطلق هذه الخاصية منذ عدة أشهر لعدد محدود من المستخدمين في البداية، لتصبح حالياً متاحة في كافة الدول وبالعديد من اللغات، حيث تقوم الميزة الجديدة على دخول المستخدم إلى رابط الخدمة وإعادة كتابة كلمة مرور حساب الفيسبوك واختيار ما يريد نسخه سواء الصور أو الفيديوهات، وعقب ذلك يجب تأكيد العملية من خلال الدخول إلى حساب "جوجل".



يذكر أن هذه الميزة تعتبر جزء من مشروع "فيسبوك"الذي يحمل اسم Data Transfer Project، الذي يهدف لربط بيانات المستخدم مع خدمات أخرى تمكنه من نقل معلوماته بسهولة بين تلك الخدمات.